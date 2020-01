Manifestantes chilenos acusam polícia de disparar água com produto químico

As mobilizações desta sexta-feira, 10, em Santiago do Chile registraram incêndio de um ônibus, alguns confrontos e denúncias de que a Polícia teria usado substâncias químicas na água utilizada para dispersar manifestantes.

LEIA TAMBÉM > Presidente do Chile promulga lei que habilita plebiscito para mudar Constituição

Vídeos e fotos que circulam nas redes sociais mostram jatos de água de cor amarela que teriam sido lançados pela polícia nesta sexta-feira. Com relatos de queimaduras e vômitos, manifestantes e políticos levantam suspeitas de que a água estaria misturada a algum produto químico.

"Alguém no governo pode explicar por que a água do guanaco (nome coloquial que os veículos lançadores de água recebem no Chile) tem essa cor? Eles estão queimando rostos e corpos de manifestantes neste momento! Essa brutalidade policial deve parar", escreveu o deputado da oposição Pablo Vidal Rojas, em sua conta no Twitter.

¿Alguien en el Gobierno puede explicar porque el agua del guanaco tiene ese color? ¡Están quemando rostros y cuerpos de manifestantes en este momento! Esta brutalidad policial debe detenerse. @sebastianpinera @gblumel @GalliJF @FelipeGuevaraSt pic.twitter.com/O9ic8ygIEa — Pablo Vidal Rojas (@pablovidalrojas) January 10, 2020

Também deputado da oposição, Miguel Crispi divulgou na mesma rede social algumas fotos de pessoas com supostas queimaduras na pele pela água jogada pela polícia e instou a "agir prontamente para saber o que ela contém".

Ministro @jmanalich, se lo pregunté en la interpelación y hoy le insisto. Necesitamos garantías de que Carabineros no le está provocando un daño a salud de los manifestantes. Se debe actuar con prontitud para conocer qué contiene esta agua lanzada por @Carabdechile ! pic.twitter.com/CA5BqoxZda — Miguel Crispi (@MiguelCrispiS) January 11, 2020

Não é a primeira vez que a polícia chilena é acusada de usar substâncias tóxicas em jatos de água. No dia 16 de dezembro, o órgão afirmou que todos os materiais utilizados “estão validados internacionalmente”. A declaração foi dada após um estudo do Movimento Saúde em Resistência (MSR) ter afirmado, com base em amostras da água utilizada pelos carros da polícia, que o líquido continha gás pimenta e soda cáustica, um elemento “altamente corrosivo”.

Os protestos desta sexta-feira reuniram milhares de pessoas na Plaza Italia, no centro da capital chilena, em um ambiente festivo. O estopim social que toma o país completa 12 semanas. As manifestações contra a desigualdade no país, iniciadas no dia 18 de outubro, acontecem quase exclusivamente às sextas-feiras e, apesar de terem perdido a força, indicam que a crise parece estar longe de ser resolvida, apesar das medidas sociais anunciadas pelo governo, incluindo um plebiscito sobre uma nova constituição. /EFE