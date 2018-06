Manifestantes confrontam policiais em Kiev

Manifestantes e policiais entraram em confronto nesta terça-feira em frente ao Parlamento da Ucrânia, em Kiev. O protesto foi motivado por uma votação no Congresso para reconhecer os membros do Exército Insurgente como heróis nacionais.

Milhares de nacionalistas do partido Svoboda se manifestaram na capital para rememorar o grupo do país, cuja luta pela independência da Ucrânia foi manchada por sua colaboração com os nazistas.

Depois dos protestos pacíficos, homens mascarados atacaram e atiraram granadas de fumaça contra policiais alinhados no lado de fora do Parlamento, enquanto os congressistas votavam contra a proposta de exaltar o Exército Insurgente. O Ministério do Interior do país disse que 36 pessoas foram detidas.

O partido Svoboda disse que seus integrantes não são responsáveis pelo confronto. A polícia, por sua vez, disse que o embate foi orquestrado por um grupo pequeno de pessoas na manifestação.

O confronto ofuscou a aprovação de leis que o governo acredita que podem conter a corrupção que há muito prejudica a economia ucraniana. O presidente Petro Poroshenko pediu que os congressistas sigam em luta contra a corrupção, um problema que ele comparou ao terrorismo.

Uma das leis apoiadas por 278 dos 303 parlamentares criou um departamento anti-corrupção. Outras leis também aprovadas combatem esquemas de lavagem de dinheiro e aumenta a transparência em corporações.

O Parlamento também nomeou um novo ministro da Defesa, o ex-chefe da Guarda Nacional, Stepan Poltorak. Essa era uma prioridade urgente para o governo ucraniano, já que o país enfrenta diariamente os separatistas pró-Rússia na região leste do seu território. Fonte: Associated Press.