"Eu confirmo que os manifestantes retiraram diversos cabos de eletricidade do lado de fora da sede da polícia. Agora nós estamos com uma rede de back-up, estamos usando um gerador. A energia no hospital geral da polícia também foi afetada", disse Anucha Romyanan, vice-porta-voz da polícia nacional à Reuters.

(Reportagem de Annie Chenaphun)