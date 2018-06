Manifestantes e governo iniciam negociações para pôr fim a protestos O governo de coalizão do Paquistão iniciou ontem negociações com o clérigo muçulmano Mohamed Tahir-ul-Qadri, cujos pedidos pela renúncia do gabinete levaram milhares de manifestantes a acampar nas proximidades do Parlamento. Um porta-voz do religioso disse que uma delegação estava mantendo discussões em uma tentativa de neutralizar uma crise política que eclodiu depois que ele liderou um comboio de ônibus levando manifestantes para a capital na segunda-feira.