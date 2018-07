Manifestantes e polícia entram em confronto após destituição de Lugo

ASSUNÇÃO - Depois do anúncio da destituição de Fernando Lugo da presidência do Paraguai, cerca de cinco mil manifestantes entram em confronto com policiais em frente ao Senado do país, onde ocorreu o julgamento político que terminou com 39 votos favoráveis e apenas três contra ao impeachmente de Lugo. De acordo com Nadia Cano, jornalista do La Nación do Paraguai, alguns manifestantes ameaçam invadir o local.

De acordo com o jornal paraguaio Ultima Hora, minutos antes de se anunciar o resultado do julgamento, houve incidentes de violência entre manifestantes pró-Lugo e a polícia diante da sede da vice-presidência, em Assunção.

Fernando Lugo acompanhou o julgamento do palácio presidencial e deve se pronunciar em breve sobre a decisão. O processo de impeachment contra ele teve início sob o argumento de mau desempenho de suas funções.

O Congresso citou cinco casos para justificar o impeachment: a crescente insegurança no país; a morte de 17 pessoas durante um confronto armado entre policiais e camponeses ocorrido no último dia 15 em Curuguaty; o apoio dado a um motim de jovens socialistas em um complexo das Forças Armadas; não ter atuado de forma decisiva no combate ao pequeno grupo armado Exército do Povo Paraguaio e a assinatura do Protocolo de Ushuaia II, que prevê a interferência da Unasul em decisões do país.