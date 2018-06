Manifestantes e polícia se enfrentam em Beirute O funeral do chefe de inteligência do Líbano, morto na sexta-feira na explosão de um carro-bomba em Beirute, o general de brigada Wissam al-Hassan, terminou em um intenso confronto entre as forças de segurança e centenas de manifestantes - que ontem tentaram invadir a sede do governo do primeiro-ministro Najib Mikati após o enterro de Hassan. Os policiais impediram o protesto com gás lacrimogêneo e disparos de advertência.