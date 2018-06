Manifestantes e polícia se enfrentam na Venezuela Caracas, 21/04/2014 - Dezenas de manifestantes realizaram na noite deste domingo protestos em algumas regiões no leste de Caracas, bloqueando vias com barricadas. As forças de segurança usaram gás lacrimogêneo para dispersar os grupos, que contra-atacaram com fogos de artifício, pedras e outros objetos. Um dos principais palcos foi o distrito de Chacao, onde aconteceram alguns dos protestos mais violentos dos últimos meses.