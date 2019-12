Manifestantes em Hong Kong apelam pela ajuda de Donald Trump

Manifestantes de Hong Kong estão se reunindo no território semi-autônomo da China, neste domingo, 1, para mais um dia de protestos. Carregando bandeiras e estandartes dos Estados Unidos, eles estão apelando ao presidente americano Donald Trump que os ajude na missão de 'libertar o país' do autoritarismo. O grupo também exige democracia total e uma investigação sobre o uso da força pela polícia durante os últimos protestos.

Alguns seguravam cartazes dizendo 'Presidente Trump, por favor, liberte Hong Kong' e 'Vamos tornar Hong Kong grande novamente'. O protesto, inclusive, recebeu o nome de 'Marcha pela Gratidão aos Estados Unidos'. Em uma das bandeiras é possível ver Trump em pé em cima de um tanque, com seu nome estampado na frente e ao lado.

Os manifestantes também planejam marchar até o Consulado dos Estados Unidos, para agradecer aos americanos por terem aprovado uma legislação, na semana passada, que pune por meio de medidas político-econômicas as autoridades de Hong Kong e da China, por qualquer tipo de violação aos direitos humanos provocada contra os moradores da cidade.

Abuso policial

Já no começo do dia, por volta das 11h20 do horário local, uma marcha formada por um grupo de 200 pessoas foi às ruas pedindo pelo fim do uso de gás lacrimogêneo pela polícia. Eles carregavam balões amarelos enquanto seguiam rumo a sede do governo, que fica nas proximidades da Edinburgh Square. Outras marchas estão programadas para ocorrer até o final do dia.

A cidade teve duas semanas de relativa calma, embora a polícia tenha entrado em conflito com alguns manifestantes perto de uma estação de metrô na noite de ontem, 30. Outro chamado foi feito no distrito de Tsim Sha Tsui, perto da Universidade Politécnica, local dos últimos confrontos violentos com a polícia.

Pela manhã, no fuso horário local, a China acusou o Alto Comissariado de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas - ONU, de encorajar a 'violência radical' em Hong Kong, ao sugerir que a líder da cidade conduza uma investigação sobre os relatos de uso excessivo de força por parte da polícia.

A declaração foi feita após a comissária da ONU Michelle Bachelet, escrever um artigo de opinião no South China Morning Post, dizendo que o governo da líder de Hong Kong, Carrie Lam, deve priorizar o diálogo "significativo e inclusivo" para resolver a crise. Ela pediu a Lam que realizasse uma "investigação independente e imparcial liderada por um juiz" sobre a conduta policial do país durante os protestos, o que tem sido uma das principais demandas das manifestações pró-democracia que assolam o território desde junho.

Em comunicado, a missão chinesa que está na ONU, em Genebra, respondeu que o artigo de Bachelet exerce pressão sobre o governo e que "apenas irá encorajar os manifestantes a conduzirem violências radicais ainda mais graves ''./ AP