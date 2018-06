Manifestantes em Hong Kong armazenam suprimentos e se preparam para longo confronto

A tropa de choque lançou gás de pimenta e gás lacrimogêneo contra os manifestantes no fim de semana, mas se retirou na segunda-feira para reduzir a tensão, já que o número de participantes do protesto aumentou.

Os manifestantes passaram a noite dormindo ou mantendo vigília, sem serem importunados, nas ruas normalmente bastante movimentadas de Hong Kong, importante centro financeiro mundial.

Os participantes do protesto, na maioria estudantes, exigem democracia plena e pedem a renúncia do líder da cidade, Leung Chun-ying, pelo fato de o governo chinês ter descartado há um mês planos de realização de eleições livres para o cargo máximo de Hong Kong, de chefe do Executivo, em 2017.