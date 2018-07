Manifestantes entram em choque com a polícia na Grécia

Milhares de pessoas na Grécia foram às ruas nesta quarta-feira para protestar contra um pacote de austeridade fiscal proposta pelo governo.

Manifestantes entraram em confronto com a polícia em frente ao Parlamento em Atenas.

Eles foram recebidos com gás lacrimogêneo disparado pela polícia. Uma operação de grande escala foi montada para impedir que as entradas do Parlamento fossem bloqueadas.

Os legisladores gregos estão discutindo um pacote de aumento de impostos e corte nos gastos públicos. O governo da Grécia diz que as medidas são fundamentais para evitar que o país decrete moratória da sua dívida, o que provocaria uma crise econômica em toda a zona do euro.