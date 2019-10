Manifestantes entram em confronto com a polícia no Chile após fim de estado de emergência

SANTIAGO - Novos protestos contra o presidente do Chile, Sebastián Piñera, foram reprimidos pela polícia nesta segunda-feira, 28, nas cidades de Santiago, Valparaíso e Concepción. Segundo o diário La Tercera, manifestantes na capital chilena tentaram marchar rumo ao Palácio de La Moneda, sede do Executivo chileno e foram contidos pela polícia.

São os primeiros confrontos desde que Piñera retirou no domingo o estado de emergência que vigorava no país há dez dias.

Os incidentes começaram na hora em que o presidente anunciava um novo gabinete, uma das medidas adotadas pelo líder chileno para acalmar os protestos.

Na sexta-feira, mais de 1,2 milhão de pessoas tomaram as ruas de Santiago para protestar contra Piñera.

Os protestos começaram com reclamações contra o aumento da tarifa de metrô em Santiago, mas o descontentamento com o alto custo de vida e o modelo de serviços voltados para o setor privado também mobilizou os manifestantes.

Ao menos 20 pessoas morreram desde o início dos protestos, que deixaram centenas de feridos e milhares de detidos.

Presidente troca parte do ministério

O presidente Sebastián Piñera anunciou, nesta segunda-feira (28), a troca de oito de seus ministros, entre eles o controverso chefe de gabinete, Andrés Chadwick, enquanto outros 16 foram confirmados no cargo.

Ex-decano da Escola de Governo da Universidade Adolfo Ibáñez, o economista liberal Ignacio Briones, de 46, assume como ministro da Fazenda, no lugar de Felipe Larraín. Este último foi duramente questionado por sua recomendação "aos românticos", ao anunciar em setembro que o Chile não havia registrado inflação, para que comprassem flores. Segundo Larraín, até o valor das flores havia caído.

As nomeações incluem Gonzalo Blumel como o novo chefe de gabinete, depois de servir como ministro secretário-geral de governo, um dos nomes mais carismáticos e o mais jovem do gabinete, com 41 anos.

"É alguém que se caracteriza por ser bastante aberto ao diálogo", afirmou o presidente do partido democrata-cristão (oposição), Fuad Chahín, em uma primeira reação ao nome de Blumel.

Nomes criticados perdem espaço

A ex-intendente de Santiago, a médica Karla Rubilar, de 42, que teve uma elogiada participação nos recentes protestos, assumiu como porta-voz do Executivo. Ela substitui Cecilia Pérez, que passou para a pasta dos Esportes.

O ex-líder do movimento estudantil "pinguim de 2006" Julio Isamit assumiu a pasta de Bens Nacionais, enquanto a ex-subsecretária de Proteção Social María José Zaldívar ficará no Ministério do Trabalho.

O ex-subsecretário de Obras Públicas Lucas Palacio assumiu a Economia, no lugar de Andrés Fontaine, criticado por pedir à população "para acordar mais cedo". A sugestão foi uma forma de enfrentar a alta no bilhete de metrô no horário de maior fluxo. O ex-ministro de Bens Nacionais Felipe Ward será ministro secretário da Presidência.