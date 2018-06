Manifestantes exigem recontagem de votos em Honduras

Xiomara e seu marido, o ex-presidente Manuel Zelaya, lideraram a marcha neste domingo. Zelaya pediu uma recontagem de votos e afirmou que vai apresentar uma queixa formal junto ao tribunal eleitoral nesta segunda-feira.

De acordo com o Tribunal Eleitoral do país, o conservador Juan Orlando Hernandez venceu a corrida eleitoral com 37% dos votos, contra 29% de Xiomara, com 96% dos votos apurados. Outros seis candidatos compartilharam o resto dos votos. Fonte: Associated Press.