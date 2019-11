Manifestantes fazem vigília após morte de estudante em Hong Kong

HONG KONG - Manifestantes que protestam por democracia em Hong Kong convocaram uma vigília em memória do estudante Alex Chow, que morreu nesta sexta-feira, 8, em decorrência dos ferimentos sofridos durante uma manifestação na semana passada.

Chow foi encontrado gravemente ferido após uma manifestação realizada na semana passada. A morte do estudante de ciências da computação, que estava internado desde a segunda-feira, foi confirmada pelo Hospital Rainha Elizabeth.

O estudante deu entrada na emergência do hospital já inconsciente, na madrugada de segunda-feira, após violentos incidentes entre policiais e manifestantes no distrito de Tseung Kwan O, no sudeste do país.

O jovem foi encontrado em uma poça de sangue em um estacionamento, onde pouco antes havia ocorrido um confronto. A causa do trauma permanece desconhecida./ AFP