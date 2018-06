Manifestantes incendeiam veículo militar na Caxemira

O oficial de polícia Ramesh Jalla disse que milhares de pessoas saíram às de Anantnag depois do atropelamento, ocorrido neste sábado, e que as forças de segurança lançaram bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes.

A repressão policial não impediu, no entanto, que os manifestantes incendiassem o veículo militar. Anantnag situa-se a 55 quilômetros da Srinagar, principal cidade da Caxemira indiana.

A população da Caxemira se ressente do domínio indiano sobre parte da conturbada região e manifestações populares ocorrem com frequência ali.

Calcula-se que 68.000 pessoas tenham morrido em episódios de violência ocorridos no âmbito de uma insurgência islâmica duramente reprimida pelo exército indiano na Caxemira a partir de 1989. As informações são da Associated Press.