Manifestantes invadem a embaixada dos EUA no Iêmen

SANÁ - Gritando 'morte à América', centenas de manifestantes invadiram a embaixada dos Estados Unidos no Iêmen nesta quinta-feira,13, furiosos por causa de um filme que critica o Islã. A multidão quebrou janelas e entrou no complexo que abriga a representação diplomática, mas não chegou até os escritórios.

Jovens queimaram uma bandeira norte-americana e a trocaram por um estandarte preto com a declaração de fé do Islã. Forças de segurança correram para o local e dispersaram a turba com tiros para o alto e bombas de gás lacrimogêneo.

Não se sabe ainda se alguém estava na embaixada na hora do ataque. Este é o mais recente caso de protesto violento contra o filme Inocência dos Muçulmanos, um vídeo amador produzido nos EUA. Na noite de terça-feira o consulado dos EUA em Benghazi, Líbia, também foi invadido, o que resultou na morte do embaixador norte-americano no país, Christopher Stevens, e de mais três diplomatas norte-americanos.

Com Associated Press