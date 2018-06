Manifestantes invadem complexo do governo da Tailândia Manifestantes contrários ao governo da Tailândia invadiram o principal complexo do governo no centro da capital Bangcoc. As forças de segurança removeram as barricadas de concreto e outras fortificações, em um aparente sinal de que o governo está tentando evitar uma escalada na violência nas ruas da cidade após dias de confrontos.