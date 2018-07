Manifestantes mantêm acampamento em Washington

O movimento Pare a Máquina é um dos dois protestos em andamento na capital dos Estados Unidos. O outro é o movimento "Occupy DC", inspirado no "Occupy Wall Street" e que já dura dez dias.

"A Primeira Emenda da Constituição sanciona isto", afirmou hoje David Swanson, do movimento Pare a Máquina, em menção ao artigo constitucional norte-americano que assegura o direito à liberdade de expressão e à reunião pacífica.

"Nós já temos o aval da Constituição", enfatizou Swanson em meio às dezenas de barracas coloridas de acampamento espalhadas pela Freedom Plaza, perto da Casa Branca. "Nós vamos ficar", prometeu.

O movimento Pare a Máquina deriva da oposição às guerras engendradas pelos EUA no Iraque e no Afeganistão e começou a se organizar há vários meses, a tempo de conseguir autorização do Serviço Nacional de Parques, responsável pela praça.

A autorização de permanência expirou hoje. Ainda não se sabe até quando as autoridades norte-americanas permitirão que o protesto prossiga. Nenhum porta-voz do Serviço Nacional de Parques dos EUA foi encontrado para comentar o assunto hoje, feriado no país.

As informações são da Dow Jones.