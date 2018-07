Manifestantes marcham de Madri a Bruxelas pela economia

Manifestantes iniciaram nesta terça-feira uma marcha de Madri a Bruxelas para protestar contra bancos, líderes políticos e a crise econômica.

O objetivo é chegar à capital da Bélgica no dia 15 de outubro, discutindo pelo caminho propostas de reformas econômicas com as populações dos locais onde passarem.

O movimento começou em maio com a ocupação espontânea de praças em varias cidades espanholas.

A Espanha tem a maior taxa de desemprego na União Europeia, cerca 21%. Entre jovens espanhóis de dezoito a vinte e cinco anos, o índice é ainda maior, 45%.