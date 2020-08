Manifestantes na Bielo-Rússia testam limites do poder do ‘último ditador da Europa’

Andrew Higgins, The New York Times, O Estado de S.Paulo

Ele faz piada sobre comandar uma ditadura. Obriga seus generais a saudarem seu filho adolescente, que compartilha sua predileção por usar uniformes militares. Ele comanda um serviço de segurança brutal que faz as pessoas desaparecerem. E quando a covid-19 chegou, ele disse a seu povo para jogar hóquei, dirigir tratores, beber vodka e não se preocupar com isso.

Alexander Lukashenko, o mais duradouro governante à frente de uma república da ex-União Soviética, lidera um regime que não é um Estado de partido único, mas um Estado de uma pessoa só.

Em 26 anos como presidente, ele transformou a Bielo-Rússia em uma barreira autoritária estrategicamente importante e confiável entre a Rússia e as democracias integrantes da OTAN, como a Polônia.

Apegando-se ao poder em meio a protestos em massa neste mês, Lukashenko, o ex-diretor de uma fazenda coletiva soviética de porcos, pode parecer uma relíquia de uma era que o mundo havia esquecido. Mas anos antes de Vladimir Putin assumir o poder, prometendo “limpar” a Rússia, Lukashenko fez promessas semelhantes a seu país e abriu o caminho que Putin seguiria: uma figura obscura com ascensão meteórica e improvável.

Desde a contestada eleição de 9 de agosto, no entanto, as maiores manifestações na história do país testaram se a repressão com punho de ferro da dissidência de Lukashenko pode mantê-lo no poder depois que ele reivindicou uma vitória esmagadora que é amplamente vista como ficção. Cerca de 100 mil manifestantes invadiram o centro de Minsk, a capital, no domingo - uma poderosa manifestação em um país com apenas 9,5 milhões de habitantes.

Lukashenko enviou sua própria mensagem desafiadora, voando de helicóptero para seu palácio presidencial e saindo para agradecer a um esquadrão de policiais de choque com uma arma automática na mão, acompanhado de seu filho, que também estava armado.

A cena de um ditador com uma arma destacou o quanto ele e seu país - cujo hino nacional começa com as palavras "Nós, bielorrussos, somos um povo pacífico" - mudou desde que ele ganhou destaque no início dos anos 1990, prometendo proteção ao seu povo.

Com um sotaque rural áspero e um terno mal ajustado, Lukashenko tomou a palavra da legislatura da Bielo-Rússia em dezembro de 1993 para trovejar contra o "caos" e "vigaristas", chamando os bielo-russos de "reféns de um sistema monstruoso, imoral e sem princípios que manipula e engana o povo. ”

Ele se transformou quase da noite para o dia de um provinciano em um anjo vingador, tornando-se o primeiro presidente eleito do país seis meses depois, com a promessa de lutar contra as elites entrincheiradas em nome do povo.

Em sua posse, ele citou Abraham Lincoln ao declarar que “o fim da anarquia chegou”. Em uma recepção após seu juramento, ele disse a George Krol, o diplomata americano sênior na Bielo-Rússia na época, que sentia uma afinidade com o presidente Clinton por causa de suas origens humildes em comum.

“Ele era um líder populista, um estranho que falava em nome de pessoas que se sentiam vítimas - da democracia, da economia de mercado, das velhas elites do Partido Comunista”, lembrou Krol, agora aposentado. "Todos pensavam que ele era um caipira, mas subestimaram sua perspicácia implacável."

Após 26 anos e mais cinco eleições - cada uma mais fraudada que a anterior, dizem monitores independentes - Lukashenko ainda é presidente, ainda se apresentando como o defensor incansável do pequeno. Em fevereiro, ele brincou com o secretário de Estado Mike Pompeo que “nossa ditadura tem uma característica distintiva: todo mundo descansa no sábado e domingo, mas o presidente trabalha”.

Mas seu apelo está se esgotando. Seu slogan vencedor de 1994 - “Nem com a esquerda nem com a direita, mas com o povo” - foi substituído por um novo grito de guerra das ruas, entoado até mesmo por muitos daqueles que antes o viam como seu salvador: “Vá embora ! Vá embora!"

"Quando ele começou, ele acreditava no que dizia e as pessoas também. Eles queriam punir a elite e então escolheram alguém que pensaram que faria isso", lembrou Aleksandr Feduta, gerente de campanha de Lukashenko em 1994, a última vez em que a Bielo-Rússia realizou uma eleição livre e justa. “Ele destruiu o sistema. Mas hoje ele é o sistema.”

Denunciando duas semanas de protestos em todo o país contra sua contestada reeleição como obra de alguns “mimados em Minsk” em conluio com “estrangeiros desonestos”, Lukashenko no sábado viajou para o oeste do país para se reunir com sua base cada vez menor.

“Ainda há algumas pessoas insatisfeitas em Minsk”, disse ele a uma multidão de apoiadores, “mas vocês não devem se preocupar com isso. Esse é problema meu. Confie em mim, nós teremos sucesso.”

Se ele conseguirá isso, dependerá em grande parte da lealdade de seu aparato de segurança, que até agora não mostrou sinais de vacilar em seu compromisso com Lukashenko.

Também dependerá de Putin, o antigo benfeitor de Lukashenko e aliado intermitente. Ao longo de seus anos no poder, Lukashenko, de 65 anos, teve posições antagônicas em relação a Moscou, que acusou no mês passado de conspirar para derrubá-lo. Mas agora ele vê Moscou como sua maior esperança para resistir a uma onda de críticas internacionais sobre a eleição, denunciada pela Europa e pelos Estados Unidos como flagrantemente fraudada.

Governo de um homem só

O sistema que ele criou é menos um governo do que um show de um homem excêntrico no qual todo o poder e decisões fluem de Lukashenko. Seus partidários o chamam de “Batka”, um termo afetuoso para designar o pai, que agrada ao presidente. A economia é dominada por fábricas e fazendas da era soviética, todas controladas por ele. A organização jovem soviética, Komsomol, foi revivida e é amplamente conhecida como “Lukamol”.

“Não há partidos na Bielo-Rússia. Não existem bases de poder independentes. É só ele", disse Nigel Gould-Davies, ex-embaixador britânico na Bielo-Rússia. A única outra pessoa que pode importar é o filho de Lukashenko, Nikolai, de apenas 15 anos, que muitos consideram seu herdeiro não declarado.

Gould-Davies, agora pesquisador do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, lembrou-se de ter participado de um evento oferecido pelo presidente em Minsk e de ter que apertar a mão não apenas de Lukashenko, mas também de seu filho, que tinha então apenas cinco anos de idade.

Durante anos, generais militares da Bielo-Rússia tiveram de saudar o filho, cuja mãe nunca foi oficialmente identificada, mas acredita-se que seja a ex-médica de Lukashenko. “Todo o sistema é heterodoxo e talvez um pouco ridículo. Mas não é cômico ou benigno de forma alguma. É extremamente desagradável”, disse Gould-Davies.

O governo de Lukashenko rotineiramente assedia, prende e até tortura críticos, alguns dos quais desapareceram. Prende jornalistas, reprime a mídia independente e suprime brutalmente manifestações de dissidência. A Bielo-Rússia, disse Krol, "não é a Coreia do Norte" e "não prende as pessoas à toa". Mas se você cruzar o caminho de Lukashenko, “você aprenderá uma lição da qual pode não se recuperar”.

Durante a recente campanha, ele dispensou sua principal rival, Svetlana Tikhanovskaya, por considerá-la fraca demais para governar o país por causa de seu gênero. A Constituição da Bielo-Rússia, que dá ao presidente amplos poderes, disse ele, “não é para uma mulher. Nossa sociedade não é madura o suficiente para votar em uma mulher. ”

Foi um "choque" quando ficou óbvio que a Tikhanovskaya poderia realmente ganhar uma eleição justa, disse Andrew Wilson, professor da University College London e autor de "Bielo-Rússia: A Última Ditadura da Europa". “Ele abraçou o mito de si mesmo como o cara comum de fala franca, um 'homem de verdade', que pensa que o lugar de uma mulher é a cozinha”, disse Wilson.

Quando Tikhanovskaya foi à comissão eleitoral um dia após a votação para reclamar de fraude em massa, foi recebida por oficiais de segurança que a mantiveram por horas e a forçaram a fazer o que parecia um vídeo de refém, no qual ela chamou seus apoiadores para não protestarem contra o resultado. Ela deixou a Bielo-Rússia sob coação naquela noite para a vizinha Lituânia.

Para Entender 'Eleições injustas e repressão: Por que a Bielo-Rússia vive os maiores protestos em décadas? Considerada a última ditadura da Europa, Bielo-Rússia vê população ir às ruas contra governo autoritário de Lukashenko, eleição considerada fraudada e repressão brutal das forças policiais

Lukashenko, que na semana passada alertou os operários rebeldes de fábricas de tratores que responderia "cruelmente" a qualquer "provocação", há muito tem uma reputação de violência. Na década de 1990, surgiram evidências de que, antes de entrar na política, ele havia agredido pessoas que trabalhavam para ele na fazenda coletiva de porcos.

“Ele sempre foi cruel”, disse Valery Karbalevich, autor de uma longa biografia política em russo de Lukashenko. "Ele é fanático por poder. Ele não tem vida familiar de verdade, ou amigos, e não consegue nem imaginar ter uma vida quando ele não é o líder".

Muitos de seus oponentes consideram o presidente louco, com uma veia implacável. “Ele sempre foi louco e muito brutal”, disse Andrei Sannikov, ex-diplomata que foi preso e torturado depois de concorrer contra Lukashenko em 2010. “Ele fará de tudo para manter o poder. Qualquer coisa."

Isso ficou evidente neste mês, quando os manifestantes saíram às ruas e policiais de choque espancaram-nos violentamente, mataram pelo menos duas pessoas, feriram centenas e prenderam quase 7 mil.

“Sim, não sou um santo”, disse Lukashenko aos trabalhadores em greve em Minsk na semana passada. “Vocês conhecem minha dureza. Vocês sabem que se não houvesse dureza, não haveria país”.

Quando Saddam Hussein declarou ter conquistado 100% dos votos em um referendo de 2002 sobre a extensão de seu governo no Iraque, Lukashenko enviou uma mensagem de admiração de parabéns. Em 2005, a secretária de Estado Condoleezza Rice chamou a Bielo-Rússia de "a última ditadura verdadeira remanescente no coração da Europa".

Krol, o embaixador americano em Minsk na época, disse que a descrição irritou os diplomatas bielo-russos, mas nunca pareceu incomodar Lukashenko, que sempre fez pouco caso de ser rotulado de ditador. Ele também declarou o hóquei no gelo, junto com as saunas e o uso de trator, como remédios para a covid-19. No auge da pandemia em março, ele pegou o gelo e anunciou: “Não há vírus aqui”.

Reviver a URSS

Lukashenko há muito descreve o Ocidente como uma ameaça e espera a ajuda da Rússia - e como uma forma possível de obter um poder muito maior. Quando o presidente Boris Yeltsin governou a Rússia na década de 1990, Lukashenko pressionou pela formação de um “estado de união”, uma fusão frouxa entre Bielo-Rússia e Rússia.

Com Yeltsin doente a maior parte do tempo, Lukashenko acreditava que poderia dominar a nova entidade e talvez até mesmo reviver a União Soviética com ele mesmo como seu líder. A Belarus Radio, uma emissora controlada pelo estado, aumentou seu sinal e bombardeou a Rússia com denúncias de economia de livre mercado e relatos tranquilizadores sobre como, graças a Lukashenko, os bielo-russos foram poupados do caos e da miséria que afetou os russos.

As ambições de Lukashenko, entretanto, sofreram um sério revés quando, em 31 de dezembro de 1999, Yeltsin, doente e desanimado, de repente renunciou, deixando um jovem, enérgico e também implacável ex-agente da KGB, Vladimir Putin, para assumir como presidente da Rússia.

Relação com Putin

Putin nunca simpatizou com Lukashenko, a quem considerava um arrivista provinciano com ideias acima de sua posição. Mas ele forneceu à Bielo-Rússia petróleo e gás com preços reduzidos, impulsionando a economia do país e o apoio popular de Lukashenko por mais de uma década.

Mais recentemente, porém, a economia da Bielo-Rússia estagnou e o Kremlin se cansou de Lukashenko, ressentindo-se de seus flertes periódicos com o Ocidente e sua recusa em implementar o "estado de união" que ele uma vez defendeu.

A Rússia reduziu seus subsídios aos combustíveis para a Bielo-Rússia e, no início deste ano, os suspendeu. A economia bielorrussa despencou e, com ela, a posição de Lukashenko. Como muitos líderes que se agarram ao poder por muito tempo, Lukashenko perdeu contato com seu povo, de acordo com seu biógrafo, Karbalevich.

“Ele perdeu seus vínculos com a sociedade”, disse Karbalevich. “Ele não era mais um estranho lutando contra a elite, mas era o líder da elite”.