Manifestantes no leste da Ucrânia pedem secessão

O protesto, ocorrido na cidade de Donetsk, ocorreu menos de uma semana depois de a península da Crimeia decidir em referendo abandonar a Ucrânia e voltar a integrar o território russo. A votação na Crimeia foi considerada ilegítima por países do Ocidente. Dias após o referendo, Moscou formalizou a anexação da Crimeia.

Com a Crimeia agora efetivamente sob controle de forças russas, crescem temores de que habitantes de territórios na região leste da Ucrânia também busquem a secessão.

A Rússia deslocou grandes contingentes militares para áreas próximas à fronteira com o leste ucraniano. O presidente russo, Vladimir Putin, afirma não ter intenção de invadir a região, mas a perspectiva de violência entre grupos favoráveis e contrários à secessão no leste da Ucrânia pode ser usada como pretexto para a entrada de tropas russas.

O leste é o centro das indústrias pesada e de mineração da Ucrânia e base de apoio de Viktor Yanukovich, o presidente ucraniano que fugiu para a Rússia no mês passado após ser deposto em meio a manifestações iniciadas várias semanas antes em Kiev, capital do país. Fonte: Associated Press.