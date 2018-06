Manifestantes paquistaneses invadem televisão estatal

Os atos violentos aconteceram como parte das manifestações lideradas pelo clérigo Tahir-ul-Qadri e pelo político e ex-estrela do críquete Imran Khan, que exigem a renúncia de Sharif. O premiê recusa-se a sair do cargo. No final de semana, confrontos entre manifestantes e forças de segurança deixaram três mortos e centenas feridos durante combates de rua na capital paquistanesa, Islamabad.

Nesta segunda-feira, manifestantes e policiais se confrontaram em várias áreas da chamada zona vermelha, um amplo complexo de prédios do governo e gramados no centro de Islamabad.

Os manifestantes, armados com porretes e muitos usando máscaras de gás, jogaram pedras contra a polícia. Cinco policiais, dentre eles um graduado chefe de polícia de Islamabad, e três manifestantes foram levados para o hospital, sangrando.

Parte dos opositores conseguiu passar por um portão que cerca da residência do primeiro-ministro, mas foram impedidos de seguir adiante por tropas paramilitares e do Exército.

Eles também invadiram o prédio da emissora estatal de televisão, localizada em outra área da zona vermelha, o que tirou as transmissões do ar por um breve período. No interior do edifício, os manifestantes avançaram pelos corredores com paus e porretes, quebrando equipamentos, sob as vistas de nervosos funcionários.

As manifestações contra Sharif constituem a maior ameaça a seu governo, que assumiu o poder há pouco mais de um ano. Várias rodadas de negociações entre representantes de Khan e de Quadri com o governo não resultaram num acordo.

Os dois líderes afirmam que houve ampla fraude eleitoral na eleição de maio de 2013, vencida com enorme vantagem pelo partido de Sharif. Observadores internacionais não encontraram evidências de grandes adulterações eleitorais.

Os protestos começaram com uma marcha para Islamabad que teve início na cidade de Lahore, leste do país, no dia da Independência, 14 de agosto. Assim que chegaram à capital, os manifestantes acamparam perto do Parlamento. Khan e Qadri convocaram milhões para se juntar aos protestos, mas a multidão chegou no máximo a algumas dezenas de milhares, nos pontos mais altos das manifestações. Fonte: Associated Press.