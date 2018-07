Manifestantes pedem nova eleição após vitória de Putin

"Queremos o fim da repressão política, uma investigação sobre as fraudes maciças e a antecipação das eleições parlamentares e do pleito presidencial", disse o líder da oposição Vladimir Ryzhkov, prometendo a continuação dos protestos até que as demandas sejam atendidas.

Em São Petersburgo, a polícia prendeu dezenas de manifestantes nesta segunda-feira que realizavam um protesto contra a vitória de Putin, de acordo com um jornalista da France Presse (AFP). Os detidos, entre eles deputados locais do partido liberal Yabloko, estavam entre cerca de 1.500 pessoas que realizavam no centro da cidade uma manifestação não autorizada pelas autoridades, afirmou o jornalista.

Por outro lado, Maja Kocijancic, porta-voz da chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, disse que a UE partilha da avaliação da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE, na sigla em inglês), que alegou nesta segunda-feira que a eleição foi "claramente enviesada" para favorecer Putin. Entretanto, disse ela, a UE não está levantando questionamentos sobre a validade da vitória de Putin. As informações são da Dow Jones.