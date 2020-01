Manifestantes pedem saídas de tropas americanas no Iraque

BAGDÁ - Centenas de simpatizantes de um clérigo xiita radical e influente se reuniram nesta sexta-feira, 24, no centro de Bagdá em uma manifestação para exigir que as tropas americanas deixem o país em meio a tensões elevadas depois que um ataque por drone dos EUA no início deste mês matou um importante general iraniano na capital iraquiana.

Desde o meio da manhã do dia muçulmano de orações, os alto-falantes tocavam "Não, não América!" em uma praça central na capital iraquiana. Uma criança levantou um cartaz com a mensagem "Morte à América. Morte a Israel". Estradas e pontes que levam à Zona Verde bastante fortificada, sede do governo do Iraque e sede de várias embaixadas estrangeiras, incluindo os EUA, foram bloqueadas por barreiras concretas. As forças de segurança iraquianas estavam de guarda, bloqueando o acesso aos portões da zona.

Havia uma forte presença de segurança enquanto os manifestantes, vindos principalmente da capital, mas também das províncias do sul do Iraque, caminhavam a pé até um ponto de reunião no bairro de Jadriya, em Bagdá, agitando bandeiras iraquianas e vestindo mortalhas brancas simbólicas.

O clérigo xiita Moqtada al-Sadr, cujo partido obteve o maior número de cadeiras nas eleições de maio de 2018 no parlamento, havia pedido uma manifestação de "um milhão de homens" para exigir a retirada das tropas americanas após o ataque aéreo dos EUA perto do aeroporto de Bagdá.

A manifestação é apoiada pelos principais partidos xiitas, incluindo o rival político de al-Sadr, Hadi al-Ameri, que lidera o bloco do Fatah no parlamento, bem como as Unidades de Mobilização Popular, um grupo abrangente composto por uma variedade de milícias, incluindo o Irã grupos. Em resposta a um protesto público sobre o ataque aéreo dos EUA, o parlamento do Iraque aprovou uma resolução não vinculativa este mês, pedindo ao governo que expulsasse tropas estrangeiras do país. Os legisladores curdos e a maioria dos sunitas boicotaram a votação.

"As forças americanas deveriam partir", disse Amer Saad, um manifestante de 18 anos. "Estou pronto para lutar contra os americanos se Moqtada al-Sadr nos pedir."