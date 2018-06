Manifestantes protestam contra estupro na Índia

A polícia perseguiu com cassetetes os manifestantes mais exaltados, que responderam com pedradas e barras de metal. Eles tentavam chegar à mansão presidencial para apresentar suas exigências. "Nós queremos justiça!", gritava a multidão. Fogueiras foram acessas e veículos da polícia ficaram danificados.

A polícia acusa arruaceiros pelo episódio de violência. "Uma manifestação pacífica do povo foi tomada por arruaceiros", disse Dharmendra Kumar, porta-voz das forças de segurança. Os protestos continuaram neste domingo mesmo após o ministro do Interior, Sushilkumar Shinde, prometer no sábado analisar os pedidos para que os acusados pelo estupro sejam condenados à pena de morte. Ele também disse que o governo está adotando medidas para melhorar a segurança das mulheres no país.

Um grupo de manifestantes conseguiu se encontrar neste domingo com a presidente do Partido do Congresso, Sonia Gandhi, e seu filho, Rahul Gandhi, que é advogado. Enquanto isso, o guru ioga Babar Ramdev fez um discurso em cima de um ônibus e prometeu ajudar os manifestantes. "O governo precisa estabelecer tribunais ágeis para punir aqueles que cometem estupros", afirmou.

O ataque contra a estudante - cujo nome não foi revelado - desencadeou dias de protestos em todo o país. A vítima está se recuperando em um hospital público em Nova Délhi, mas seu estado de saúde é crítico. Seis pessoas, incluindo o motorista do ônibus, foram presas suspeitas de participarem do ataque.

Muitos casos de estupro na Índia não são denunciados, porque as famílias das vítimas se sentem envergonhadas e de alguma forma as mulheres são consideradas "culpadas". Um político do Partido do Congresso no Estado de Haryana, por exemplo, disse recentemente que 90% dos casos de estupro envolvem sexo consensual.

Mais de 570 casos de estupro foram registrados em Nova Délhi no ano passado e cerca de 900 ainda aguardam julgamento somente na capital indiana. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.