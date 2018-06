Manifestantes protestam contra morte de jovem negro em Madison, nos EUA Manifestantes carregando cartazes com a frase "as vidas dos negros importam" se reuniram neste sábado na cidade de Madison, em Wisconsin, horas depois de um policial ter atirado em um jovem negro de 19 anos. As autoridades dizem que, em seu apartamento, o rapaz atacou o policial.