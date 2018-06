Manifestantes saem do Ministério da Justiça da Ucrânia Os manifestantes contrários ao governo ucraniano saíram nesta segunda-feira do prédio do Ministério da Justiça, após terem invadido o edifício durante a noite, o que levou a ministra da pasta a ameaçar pedir a imposição de estado de emergência. Embora tenham deixado o prédio, os participantes do protestos continuaram as manifestações do lado de fora, pedindo a renúncia do presidente Viktor Yanukovych.