Manifestantes sírios atacam na Alemanha e na Suíça

A embaixada da Síria em Berlim foi atacada ontem à noite, e outro grupo de manifestantes tomou o consulado em Hamburgo hoje, provocando danos aos prédios e pichando paredes com frases contra o regime do presidente Bashar Assad, disseram autoridades da polícia.

Na Suíça, cinco homens foram presos depois de invadirem a missão da Síria nas Nações Unidas, em Genebra, ontem, disse o porta-voz da polícia Patrick Pulh. Os homens, que faziam parte de um pequeno grupo que protestava do lado de fora do prédio, foram depois liberados.

A morte na sexta-feira do líder da oposição Mashaal Tammo provocou distúrbios internacionais e levou 50 mil pessoas às ruas de Qamishli, na Síria, ontem, para lamentar sua morte. Protestos também foram realizados no exterior. As informações são da Associated Press.