Manifestantes sírios se inspiram na Líbia

"Kadafi se foi, sua hora está chegando, Bashar", gritavam os manifestantes nesta sexta-feira na cidade central de Hama, local de nascimento da resistência ao regime.

O levante sírio tem se mostrado incrivelmente resistente nos últimos sete meses, mas demonstrou sinais de paralisação nas últimas semanas com a forte repressão do governo que, segundo estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), matou mais de 3 mil pessoas.

Embora as manifestações na Síria tenham agitado um dos regimes mais autoritários do Oriente Médio, a oposição não obteve importantes ganhos nos últimos meses, já que não detém qualquer parte do território ou tem uma liderança clara.

Agora, que o levante armado na Líbia derrubou Kadafi do poder - embora com o apoio aéreo da Otan - a revolta síria parece ter ganhado novas forças. "Nossas almas, nosso sangue, nós sacrificamos por você, Líbia!", gritavam os manifestantes sírios nesta sexta-feira.

De muitas formas, o levante sírio tem se baseado nos líbios nos últimos tempos. A oposição síria formou um conselho nacional como o Conselho Nacional de Transição (CNT) líbio, na expectativa de formar uma frente unida contra Assad e que receberia apoio da comunidade internacional.

E com o sucesso dos revolucionários armados líbios presente em suas mentes, muitos manifestantes sírios dizem que começam a ver os limites de um movimento pacífico, principalmente quando comparam com o levante armado na Líbia.

Alguns sírios estão agora pedindo que os manifestantes peguem em armas e defendem a ação militar estrangeira, com faixas nas quais se lê "onde está a Otan?", e pedindo que o mundo ajude a Síria. Durante a maior parte do levante, os líderes da oposição síria se opuseram à intervenção estrangeira. As informações são da Associated Press.