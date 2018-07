Manifestantes tentam entrar no Parlamento da Espanha

Mais de 1 mil pessoas participaram do protesto e a polícia e os manifestante chegaram a entrar em conflito quando a marcha chegou perto do Parlamento. Bombeiros usaram capacetes pretos e alguns dos policias que participaram do evento vestiam camisetas identificando-os como sindicalistas.

As medidas de austeridade implementadas pelo governo conservador do primeiro-ministro Mariano Rajoy incluem a suspensão de um dos 14 pagamentos que a maioria dos funcionários públicos recebem todo ano. Especificamente, é o salário que entra logo antes do Natal. Os salários já foram cortados em 5% em 2010. As informações são da Associated Press.