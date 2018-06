Manifestantes tentam impedir reunião de cúpula da UE

Os protestos foram organizados pelo grupo Alliance D19-20, formado por sindicatos, produtores rurais e organizações de toda a Europa que se opõem a cortes orçamentários e à parceria transatlântica de comércio livre que está sendo negociada com os EUA.

Nas primeiras horas da manhã, os manifestantes usaram tratores para bloquear as principais vias de acesso à cidade. Eles também postaram no Twitter fotos de fogueiras feitas em uma das principais ruas próximas ao edifício do Conselho Europeu.

"A ideia é bloquear o acesso à reunião de cúpula europeia", comentou Nic Goertz, um porta-voz dos manifestantes. Segundo ele, o protesto atraiu 1.500 pessoas. A polícia de Bruxelas, por sua vez, disse que era muito cedo para estimar o número de participantes. Fonte: Dow Jones Newswires.