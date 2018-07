Manifestantes voltam a ocupar a Praça Tahrir Milhares de manifestantes lotaram ontem a Praça Tahrir, no centro do Cairo, na maior manifestação dos últimos meses contra o governo militar do Egito. O objetivo do protesto é aumentar a pressão sobre os generais para que eles entreguem o poder para os civis e impeçam que ex-integrantes do regime de Hosni Mubarak participem das eleições presidenciais marcadas para maio.