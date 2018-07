'Manipulador' da Casa Rosada é alvo de protesto

Uma centena de pessoas manifestou-se nas portas do edifício de Moreno, no bairro portenho de Monserrat, para protestar contra a maquiagem dos índices de inflação, do PIB e de pobreza. Moreno, considerado o "manipulador-geral" de Cristina, estava em uma reunião com militantes no município de Olivos na hora do panelaço. Quando foi informado sobre a manifestação, o secretário fez comentários chulos sobre o protesto e foi ovacionado pelos deputados Carlos Kunkel e Diana Conti, integrantes da ala dura do kirchnerismo.

O ministro da Justiça, Julio Alak, afirmou que o secretário de Comércio foi "vítima de ameaças de morte com tons mafiosos e instigação à violência". Pela internet, circula uma fotomontagem que mostra Moreno deitado em um caixão com um tiro na testa. O secretário - considerado o homem que faz o trabalho sujo do governo Kirchner - costuma iniciar encontros com empresários com o intimidante gesto de colocar seu revólver em cima da mesa.

Ele também telefona para executivos às 6 horas - nos fins de semana - para exigir, em frases entremeadas de sonoros palavrões, que congelem preços ou deixem de importar produtos para não atrapalhar as contas do governo. / A.P.