Manning vazou documentos para esclarecer o público

Manning deu uma detalhada explicação de suas ações num tribunal militar nesta quinta-feira, ao confessar sua culpa em 10 das 22 algumas das acusações contra ele.

Um juiz avalia se vai aceitar a confissão, mas mesmo que ela seja aceita, os promotores ainda podem pedir que as demais acusações sejam julgadas por uma corte marcial. Uma dessas acusações é ajudar o inimigo, que pode ser punida com prisão perpétua.

Manning disse que ele não considerou que qualquer das informações fosse prejudicial aos Estados Unidos, embora tenha achado que os telegramas do Departamento de Estado eram "embaraçosos". As informações são da Associated Press.