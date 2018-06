Mantega se reunirá com secretário do Tesouro dos EUA O ministro da Fazenda, Guido Mantega, se reunirá com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Jacob Lew, na próxima segunda-feira, às 18h, em São Paulo. Antes disso, no mesmo dia, às 16h, ele se encontra com representantes do setor varejista.