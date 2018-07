Manuel Zelaya lidera protesto em Honduras

O dirigente da Frente Nacional de Resistência Popular (FNRP), Juan Barahona, afirmou que a mobilização "é contra o poder judicial, pelo atropelo que comete contra os companheiros. Estamos nas ruas para protestar contra esse poder golpista". Barahona disse que o Judiciário "atenta contra Enrique Flores", que foi ministro da Presidência no governo de Zelaya e é membro da Comissão Política do FNRP. Essa frente reúne simpatizantes de Zelaya.

Um juiz decidiu na quarta-feira que Flores deve ficar em prisão domiciliar e pagar em 30 dias uma fiança de US$ 1,4 milhão. O ex-ministro disse que não tem esse dinheiro. A promotoria o acusa de desvio de US$ 5 milhões em sua gestão. Flores fugiu para a Nicarágua após o golpe de Estado contra Zelaya, em junho de 2009, e retornou a Tegucigalpa em 28 de maio, no mesmo avião que levou Zelaya de volta do exílio.

O Acordo de Cartagena, entre Lobo e Zelaya, apoiados por Colômbia e Venezuela, prevê que os tribunais suspendam as ordens de prisão contra o ex-presidente e seus funcionários, entre eles Flores. O pacto permitiu que a OEA readmitisse Honduras, suspensa pelo golpe contra Zelaya.

Ontem, Lobo disse que seu governo não violou o acordo e pediu que a Comissão de Acompanhamento do Acordo de Cartagena, integrada por Colômbia e Venezuela, nomeie juristas internacionais para verificar a situação legal de Flores. Essa comissão não se pronunciou sobre o assunto. As informações são da Associated Press.