Manuscrito de Jane Austen é leiloado por US$ 1,6 mi Um manuscrito não finalizado da escritora Jane Austen foi leiloado hoje por quase 1 milhão de libras (US$ 1,6 milhão), informou a casa de leilões Sotheby''s. O rascunho de "The Watsons" foi vendido por 993.250 libras, o triplo do estimado anteriormente.