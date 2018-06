Mapa revive tensão na fronteira entre Guiana e Suriname

No entanto, um mapa distribuído por oficiais do Suriname, mostra a região do Triângulo do Rio Novo como parte do Suriname. Tropas da Guiana invadiram a região em 1969 e a ocupam desde então, prolongando a tensão entre os países.

O ministro dos Recursos Naturais da Guiana, Robert Persaud, afirmou nesta terça-feira que o mapa em questão é uma "violação da nossa integridade territorial". O Suriname não respondeu a nota diplomática de protesto. Fonte: Associated Press.