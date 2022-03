Acompanhe dia a dia o avanço das tropas russas contra Kiev na guerra da Ucrânia

KIEV - A invasão russa da Ucrânia completa 7 dias nesta quinta-feira, 3 (horário local, noite de quarta-feira no Brasil). Em seis dias de combate, as forças russas tomaram territórios no sul e leste do país, mas não conseguiram capturar algumas grandes cidades e a capital, Kiev, motivo pelo qual intensificam esforços e concentram ataques na infraestrutura civil do país.

Confira, nesta sequência de mapas, a campanha russa contra a capital:

24 de fevereiro de 2022

Rússia realiza uma invasão em larga escala da Ucrânia

No primeiro dia da primeira grande guerra terrestre na Europa em décadas, os militares russos mergulharam na Ucrânia por terra, mar e ar. A Rússia bombardeou mais de uma dúzia de cidades e vilas, inclusive fora da capital, Kiev. As tropas russas atravessaram a fronteira ucraniana em várias ondas, desembarcando na cidade portuária de Odessa, no sul, e cruzando a fronteira leste em Kharkiv, a segunda maior cidade.

As tropas se mudaram para uma área ao norte de Kiev, avançando sobre Chernihiv, a cerca de 130 quilômetros da capital. E desencadearam uma batalha campal na zona de exclusão altamente radioativa de Chernobyl, assumindo o risco de danificar o reator nuclear envolto em concreto que derreteu em 1986.

Alguns dos combates mais intensos ocorreram fora de Kharkiv, no nordeste, de acordo com um alto funcionário do Departamento de Defesa dos EUA. Um vídeo sugeriu que pelo menos um prédio residencial na área foi destruído.

25 de fevereiro de 2022

Rússia mira Kiev

Após intensos bombardeios e combates terrestres em cidades e vilas da Ucrânia na quinta-feira, a Rússia voltou sua atenção para Kiev, a capital ucraniana, na sexta-feira. Ataques com mísseis atingiram Kiev durante a noite, e um fragmento de foguete russo caiu em um prédio residencial, ferindo pelo menos três pessoas, disse o prefeito da cidade.

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse na quinta-feira que as forças russas tentaram pousar ao longo do reservatório de Kiev. E na manhã de sexta-feira, o ministério disse que tropas russas entraram no distrito de Obolon, a poucos quilômetros ao norte do centro da cidade. Autoridades ucranianas disseram no Twitter que os moradores de Kiev deveriam “preparar coquetéis molotov” para deter “o ocupante”.

Explosões foram ouvidas em toda a cidade, e o prefeito Vitali Klitschko disse nas redes sociais que cinco explosões pareciam vir da Usina Termelétrica de Kiev nº 6, no nordeste.

26 de fevereiro de 2022

Combates se intensificam em Kiev

As forças ucranianas travaram uma batalha feroz no sábado para manter Kiev, a capital, enquanto as tropas russas pressionavam de todas as direções. O que até três dias atrás era uma próspera metrópole europeia se transformou em uma zona de batalha.

Enquanto as forças ucranianas pareciam manter o controle, os combates chegaram ao centro da cidade antes de parecerem calmos no sábado. O combate foi visto a 400 metros da Praça Maidan, segundo o Ukrainska Pravda, um site de notícias ucraniano, citando testemunhas. Houve relatos de confrontos perto da estação de trem da cidade mais próxima do centro, segundo relatos de testemunhas.

A luta intensa pode ser vista ao longo da Avenida Peremohy, uma via principal. Vídeos verificados pelo The Times mostraram veículos em chamas na rua no bairro de Shuliavka, perto do Zoológico de Kiev.

27 de fevereiro de 2022

Avanço da Rússia sobre cidades ucranianas é retardado pela resistência

A investida dos militares russos em direção a Kiev, capital da Ucrânia, desacelerou no fim de semana. Após rápidas incursões em direção a Kiev durante os dois primeiros dias da invasão, as forças russas obtiveram novos ganhos territoriais limitados. Em vez disso, especialistas dizem que a Rússia pode ter se concentrado em mover suprimentos de combate adicionais para as linhas de frente.

A pausa relativa pode resultar de a Rússia subestimar anteriormente as forças ucranianas, de acordo com uma análise do Instituto para o Estudo da Guerra. Até agora, a Ucrânia manteve a Rússia fora de várias cidades, incluindo Kiev e Kharkiv. Imagens analisadas pelo The New York Times mostraram forças russas avançando mais perto do que visto anteriormente do centro de Kharkiv, a segunda maior cidade do país, mas foram empurradas para trás.

No sul do país, as forças continuaram avançando para o norte em direção a Zaporizhzhia e cercaram Mariupol, iniciando os ataques iniciais à cidade portuária. Apesar do controle separatista apoiado pela Rússia na região de Donbass, no leste do país, as tropas russas e separatistas não fizeram grandes avanços contra as forças ucranianas lá.

28 de fevereiro de 2022

Foguetes russos atingem Kharkiv e tropas se movem para cercar Kiev

Foguetes russos atingiram na segunda-feira um bairro residencial em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, matando dezenas de pessoas, segundo autoridades ucranianas. Vídeos dos ataques parecem mostrar o alvo mais agressivo de uma área civil por ataques aéreos russos desde que a invasão começou, há cinco dias.

As forças ucranianas mantiveram o controle das principais cidades. Mas as tropas russas se mudaram para cidades a oeste de Kiev, a capital, incluindo Borodianka, de acordo com autoridades ucranianas e vídeos dos combates. O movimento pode ser uma tentativa de cercar Kiev e cortar as linhas de fornecimento de armas e outros equipamentos militares que chegam de países da UE.

As tropas russas no sul da Ucrânia continuaram avançando, capturando a cidade costeira de Berdiansk. Ataques aéreos russos atingiram Zaporizhzhia, no rio Dnieper, segundo autoridades ucranianas. E as autoridades russas alegaram assumir o controle de uma cidade próxima, Enerhodar, embora as autoridades ucranianas contestassem isso..

1º de março de 2022

Mais de meio milhão de refugiados fogem da Ucrânia

Mais de meio milhão de refugiados fugiram da Ucrânia desde que a invasão da Rússia começou na semana passada, de acordo com a agência de refugiados das Nações Unidas. Cerca de metade deles cruzou a fronteira ocidental da Ucrânia com a Polônia. Outros foram para a Hungria, Moldávia, Romênia e Eslováquia. A Ucrânia promulgou a lei marcial no início do conflito que exige que homens de 18 a 60 anos permaneçam no país.

Para muitos refugiados, esses países fronteiriços podem ser a primeira parada de sua jornada. As autoridades romenas disseram que cerca de metade dos que entraram no país até agora já partiram para outros países europeus.

De acordo com a agência de refugiados, mais 129 mil pessoas foram deslocadas para a Rússia da região de Donbass, no leste da Ucrânia, desde 18 de fevereiro, quando separatistas apoiados pela Rússia pediram que os moradores recuassem para a Rússia à medida que as tensões aumentavam.

2 de março de 2022

Rússia atinge estruturas civis em Kharkiv

A cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, continuou a ser atingida por ataques aéreos e bombardeios nesta quarta-feira, 2. Explosões foram relatadas em pelo menos sete locais ao redor da cidade desde segunda-feira. O chefe da região de Kharkiv disse no Facebook que pelo menos 20 pessoas foram mortas e 125 ficaram feridas desde sábado.

As greves e as explosões que se seguiram nos últimos dois dias danificaram prédios de escritórios, um prédio universitário e bairros residenciais da cidade. Na terça-feira, uma grande explosão ocorreu em frente ao prédio administrativo de Kharkiv. Pelo menos sete pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas.

Depois que as forças terrestres russas não conseguiram assumir o controle de Kharkiv na sexta-feira, analistas dizem que Moscou está agora focada em ataques aéreos, mísseis e artilharia antes de provavelmente lançar uma nova ofensiva terrestre./ NYT