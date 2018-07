Máquina estatal apoia Cristina no interior

FORMOSA - A 1.200 km de Buenos Aires, a Província de Formosa, a mais pobre do país, prepara-se para as eleições gerais do domingo na Argentina. Das dezenas de candidatos a diversos cargos, dois se destacam em cartazes nas ruas: o governador Gildo Insfrán, no poder desde 1995, e a presidente Cristina Kirchner. Seus cabos eleitorais são principalmente funcionários públicos, acompanhados de aposentados e desempregados.

No sol escaldante do Chaco argentino, os funcionários públicos montam suas tendas ao longo da Avenida 25 de Mayo, a principal da cidade. Garantem não receber nada pelo serviço. Fazem-no por lealdade à "presidenta" e ao governador.

Edgar García trabalha como auxiliar de tráfego para a prefeitura de Formosa. Ele distribui santinhos de Insfrán e Cristina em uma tenda montada em uma praça perto do cais. Pela manhã, García coordena o trabalho de outras duas voluntárias. À tarde, ele assume o comando da tenda. O trabalho vai até a noite.

Peronista há mais de 30 anos, Catalina de Vaez é outra funcionária pública que faz campanha para Insfrán. Segundo ela, a província melhorou sob o comando do governador, que reformou a Constituição provincial duas vezes para poder se reeleger indefinidamente. "Melhor que Gildo (Insfrán), só Perón", garante. A funcionária não vê problemas em conciliar as duas atividades, na campanha e no governo do Estado. "Em princípio não poderia, mas não tem problema", afirma.

Há cerca de 95 mil funcionários públicos em Formosa. A economia da província, de 530 mil habitantes, depende basicamente do setor público e do comércio. A indústria e o agronegócio têm uma participação pequena. Em março deste ano, Insfrán aumentou o salário da categoria em 32%.

Na manhã de ontem, dia mundial de luta contra o câncer de mama, um posto de conscientização da Secretaria de Saúde de Formosa foi montado ao lado de uma tenda de campanha de Insfrán. O médico Hugo Aveiro, que também trabalha para o Estado, garante que a proximidade é uma coincidência. "Estamos aqui para combater o câncer de mama, não para fazer campanha", afirmou.

Além de funcionários públicos, uma grande leva de desempregados faz campanha para Insfrán. Antonio Galasco é um deles. Segundo ele, programas sociais como a Asignación Universal por Hijo (versão argentina do Bolsa-Família), ajudaram a tirar muita gente da pobreza.

Os que trabalham para candidatos da oposição recebem 350 pesos por semana, o equivalente a R$ 146, mais cupons para café da manhã, almoço e jantar. O salário mínimo do funcionalismo local é de 1.815 pesos (R$ 760 reais). A auxiliar de advocacia Analia Cassano trabalha para a oposição. "A tinta dos nossos santinhos sai nos dedos, olha!", mostra Natália, enquanto põe água no tereré, o mate frio apreciado na região.

Os cabos eleitorais - adolescentes, na maioria - que vão fazer campanha nos bairros pobres de Formosa têm de pedir dinheiro para o ônibus para um dos chefes de campanha, o candidato a deputado estadual Carlos Ojer. "Os jovens de Formosa não são absorvidos pelo mercado de trabalho porque o setor público está saturado", afirma.