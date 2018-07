Maquinista de trem que descarrilou na Espanha está sob custódia em hospital

(Atualizada às 19h35) SANTIAGO DE COMPOSTELA - A polícia espanhola deteve nesta quinta-feira, 25, no hospital o maquinista do trem que descarrilou no noroeste da Espanha, deixando 80 pessoas mortas. Francisco José Garzón é mantido sob custódia em um hospital local.

A suspeita é de que o trem estava em alta velocidade no momento de fazer uma curva, o que teria causado o acidente. O trem com oito vagões saiu dos trilhos nos arredores de Santiago de Compostela na noite de quarta-feira, em um dos piores acidentes ferroviários da Europa.

A Suprema Corte da região da Galícia disse, em comunicado, que o juiz que investiga o acidente havia ordenado a detenção do maquinista, de 52 anos, que está internado, para que ele fosse interrogado. O tribunal acrescentou que ele estava sob investigação formal.

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra o trem descarrilando ao fazer uma curva em alta velocidade e colidindo com um muro. Um funcionário local descreveu as cenas após o acidente como o inferno, com corpos espalhados perto dos trilhos. O impacto foi tão grande que um vagão voou vários metros e caiu do outro lado da alta barreira de concreto.

Cerca de 94 pessoas ficaram feridas, das quais 35 permanecem em estado grave, incluindo quatro crianças, afirmou o vice-chefe do governo regional.

"Ouvimos um barulho enorme e descemos até os trilhos. Ajudei a resgatar alguns feridos e corpos para fora do trem. Entrei em um dos vagões, mas prefiro não dizer o que eu vi lá", disse à Reuters Ricardo Martinez, um padeiro de 47 anos, em Santiago de Compostela.

O governo galego disse que o trem chegou a ter dois maquinistas. Houve uma troca na condução minutos antes do acidente, por isso não ficou claro de imediato qual deles estaria sob investigação. Segundo a empresa ferroviária Renfe, citada pela agência AFP, o homem investigado, Garzón, é maquinista há 30 anos e assumiu o controle do trem cerca de 100 quilômetros ao sul de Santiago de Compostela.

Testemunhas contaram à imprensa espanhola que Garzón foi visto auxiliando no resgate das vítimas e gritando ao telefone: "Descarrilei! O que eu faço?". Muitos jornais publicaram trechos de sua página no Facebook nos quais se gabava de dirigir trens em alta velocidade. A página foi tirada do ar nesta quinta-feira e os relatos não puderam ser verificados.

Segundo o jornal El País, o maquinista ficou preso nos destroços da cabine e contou por rádio à estação ferroviária que o trem havia entrado na curva a 190 quilômetros por hora. Uma fonte oficial disse que o limite de velocidade naquele trecho de trilhos duplos é de 80 quilômetros por hora.

"Somos apenas humanos! Somos apenas humanos!", dizia Garzón à estação, segundo relato do jornal, a partir de informações de fontes próximas à investigação. "Espero que não haja mortos, porque isso vai recair sobre a minha consciência."

Os investigadores estavam tentando estabelecer com urgência por que o trem estava indo tão rápido e por que dispositivos de segurança para manter a velocidade dentro dos limites permitidos não funcionaram.

O trem foi construído pela Bombardier e Talgo e tinha cerca de cinco anos. Estava quase com o número máximo de passageiros. Segundo o chefe da Renfe, Julio Gomez-Pomar Rodriguez, o trem havia sido inspecionado poucas horas antes. "O que sabemos é que o trem não havia quaisquer problemas técnicos. O trem tinha passado por uma inspeção naquela mesma manhã", disse a emissora de rádio Cadena Cope após o descarrilamento.

Estrangeiros. Um americano morreu no acidente e cinco ficaram feridos, disse o Departamento de Estado em Washington. O México disse que um de seus cidadãos estava entre os mortos.

Pelo menos um britânico ficou ferido, segundo um porta-voz da embaixada britânica. Acredita-se que havia passageiros de várias outras nacionalidades.

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, que nasceu em Santiago de Compostela, a capital da região da Galícia, visitou o local nesta quinta-feira. Ele declarou três dias de luto nacional oficial pelas vítimas do desastre. O rei Juan Carlos e a rainha Sofia também foram para Santiago e visitaram os feridos no hospital./ REUTERS e AP