Mar de Giglio apresenta contaminação

Segundo o instituto toscano, a água da região onde a embarcação encalhou tem uma concentração de até 3 mg/l de surfactante, uma substância usada em detergentes. Antes do acidente, não havia traço do elemento no local. O nível de contaminação é semelhante ao encontrado em portos industriais.

Enquanto técnicos instalam equipamentos para bombear as 2,38 mil toneladas de combustível armazenadas no navio, operação prevista para se iniciar amanhã, a fim de evitar um desastre ambiental de grande proporção, os mergulhadores continuam as buscas a 16 desaparecidos. O naufrágio do navio deixou 16 mortos.

Funcionários da Costa Cruzeiros reuniram-se ontem com representantes das vítimas do desastre para a elaboração de um plano de compensação aos passageiros que não se feriram durante o naufrágio. / AFP e AP