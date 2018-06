Maradona recebe carta assinada por Fidel

CARACAS - Fidel Castro enviou uma carta ao amigo e estrela do futebol argentino Diego Maradona, acabando com os rumores de que o líder cubano havia morrido, informou na segunda-feira 12 a emissora venezuelana Telesur.

Fidel, de 88 anos, não era ouvido ou visto em público desde outubro e como não se pronunciou sobre a histórica reaproximação entre os Estados Unidos e Cuba em dezembro, o silêncio despertava especulações sobre a sua saúde. A última mensagem pública de Fidel foi numa coluna de 17 de outubro na mídia estatal.

O site da emissora publicou uma foto de Maradona, que recentemente visitou Cuba, lendo uma carta, datada do dia 11 e com a assinatura de Fidel. "O líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, está vivo e escreveu uma carta à estrela do futebol”, afirmou a Telesur.

Boatos sobre a morte de Fidel são recorrentes desde a Revolução Cubana em 1959, mas se tornaram mais frequentes nos últimos anos em razão dos problemas de saúde que o forçaram a passar o poder ao seu irmão mais novo, Raúl.

Segundo a emissora, Alejandro, filho de Fidel, havia confirmado a uma rádio que o pai estava com boa saúde.

Maradona afirmou estar "contentíssimo" em saber que Fidel está bem, mas não mostrou a carta à imprensa nem revelou seu conteúdo, só comentou que o líder cubano o cumprimenta por seu programa esportivo "De Canhota". /EFE e REUTERS