Maradona visita Fidel em Cuba

HAVANA - O lendário futebolista argentino Diego Maradona visitou o ex-presidente cubano Fidel Castro em Havana durante o fim de semana.

A mídia cubana divulgou, nesta segunda-feira, 15, uma fotografia de Maradona sorridente cumprimentando Fidel, que veste um casaco esportivo azul.

De acordo com o Granma, jornal oficial do Partido Comunista de Cuba, o encontro, ocorrido no sábado, foi "uma troca animada e frutífera entre dois velhos amigos".

Os dois se conheceram em 1986, quando Maradona visitou pela primeira vez a ilha. O jogador argentino morou em Cuba durante alguns anos. No ano 2000, ele foi para Cuba para se recuperar do abuso de drogas.

As informações são da Associated Press