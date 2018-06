Marcado julgamento de acusado de atentado em Boston Suspeito pelo atentado contra a maratona de Boston, em abril do ano passado, Dzhokhar Tsarnaev, de 20 anos, irá a júri popular no dia 3 de novembro, determinou nesta quarta-feira um juiz federal norte-americano. Se for considerado culpado, Tsarnaev estará sujeito à pena de morte.