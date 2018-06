Marcha indígena contra Correa chega a Quito Cerca de mil manifestantes indígenas e outros movimentos sociais chegaram ontem a Quito, no final de uma marcha contra a exploração de cobre e ouro em áreas de reserva ambiental. Em resposta aos ativistas, o presidente Rafael Correa reuniu manifestantes em um ato governista nos arredores do Palácio de Carondelet. Ele disse estar disposto a dialogar com os líderes indígenas sobre o projeto.