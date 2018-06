Marco Aurélio rebate declaração de porta-voz da chancelaria de Israel

BRASÍLIA - O assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia, rebateu na manhã desta sexta-feira, 25, a declaração do porta-voz da chancelaria de Israel, Yigal Palmor, de que o Brasil é um "anão diplomático" e "parceiro diplomático irrelevante".

"(O porta-voz) É o sub do sub do sub do sub do sub do sub", afirmou Garcia a jornalistas, antes de solenidade no Palácio do Planalto de posse dos membros do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Questionado se a declaração do porta-voz teria sido deselegante, Garcia respondeu. "Eu não sou especialista em elegâncias."

Em uma rápida conversa com jornalistas, o assessor especial da Presidência também ironizou a estatura do porta-voz. Indagado sobre como o episódio estava sendo visto pelo Palácio do Planalto, o assessor respondeu: "Eu não sei, porque ele (o porta-voz da chancelaria) foi filmado daqui pra cima, não dá pra saber a estatura dele."

A réplica de Israel à nota do governo brasileiro, que classificou de "inaceitável" a escalada desproporcional da ofensiva militar sobre Gaza, mexeu com os brios do Itamaraty e do Planalto e resultou numa tréplica do ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. Mas na avaliação de diplomatas e assessores presidenciais a ordem é encerrar a escalada verbal entre os dois países e evitar bate-boca.