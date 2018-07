Marco Maia é contrário a sanções econômicas ao Paraguai O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), lamentou a destituição de Fernando Lugo da presidência do Paraguai na semana passada e considerou ser inadequada qualquer sanção econômica contra o País. Maia afirmou ser "equilibrada" a posição do governo brasileiro e da presidente Dilma Rousseff de evitar prejuízos à população paraguaia. "Sanções econômicas muito mais do que atingir quem patrocinou o novo golpe atingiria fortemente a população", disse Maia. "Não temos de ter sanção econômica, mas precisamos debater e discutir isso no âmbito da política".