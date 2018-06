Margaret Thatcher deixa hospital após cirurgia na bexiga

A ex-premiê britânica Margaret Thatcher deixou o hospital após uma cirurgia na bexiga, de acordo com informações da imprensa do Reino Unido. A ex-líder conservadora de 87 anos havia sido internada no dia 21 de dezembro para ser operada.

As redes de televisão BBC e Sky News informaram que Thatcher estava bem e deixou o hospital no sábado para se recuperar em casa. O porta-voz da ex-premiê ainda não confirmou a informação.

Thatcher, primeira mulher a atuar como primeira-ministra da Grã-Bretanha, se encontra em um estado frágil de saúde desde que sofreu uma série de pequenos acidentes vasculares cerebrais mais de uma década atrás. Embora ela apareça ocasionalmente em eventos privados, não faz declarações públicas há algum tempo. Ela atuou como primeira-ministra entre maio de 1979 e novembro de 1990. As informações são da Associated Press.