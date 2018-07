Marido dá colete e salva mulher

O casal francês Nicole e Francis Servel estava no cruzeiro do Costa Concordia para uma comemoração. A viagem havia sido um presente dos filhos do casal, Éric e Edwige, por causa do aniversário de 60 anos da mãe. A festa, no entanto, teve um final trágico.

"Eu devo minha vida a meu marido", disse Nicole, que mora em Toulouse, à rádio francesa RTL, segundo reportagem da BBC. De acordo com Nicole, Servel salvou a vida dela ao deixar que ela ficasse com o único colete salva-vidas que tinham e fazendo com que ela pulasse na água durante o caos que seguiu o acidente envolvendo o navio.

"Meu marido disse para eu pular na água. Nos abraçamos, eu pulei e não o vi mais. Eu tinha um colete, mas ele não", disse ela. "Não havia coletes suficientes e não tínhamos tempo de voltar à cabine para procurar um." Nicole disse ter relutado em entrar na água, pois não sabia nadar. Depois que ela pulou, o marido teria dito para ela não se preocupar pois daria um jeito de se salvar. Nicole teve de enfrentar as ondas e a temperatura da água, que era de 8°C, para sobreviver. "Fiquei sozinha, à deriva. Pensava nos meus filhos para tentar me manter viva", disse ela ao jornal Lá Dépêche du Midi.

Críticas. A família Servel criticou a tripulação, dizendo que não havia um procedimento de emergência e também que alguns dos tripulantes abandonaram o navio antes mesmo dos passageiros.

"Não havia ninguém para salvar meu marido... Estávamos sozinhos", disse Nicole, que ficou na água até chegar perto de algumas pedras, de onde foi resgatada.