Marido da rainha é internado com infecção na bexiga

LONDRES - O Buckingham Palace informou que o marido da rainha Elizabeth II, príncipe Philip, foi hospitalizado com uma infecção na bexiga. O anúncio, feito nesta segunda-feira, 4, ocorre durante a celebração do jubileu de diamante da rainha.

No domingo, o príncipe participou, junto com a rainha e outros integrantes da realeza num passeio de barco pelo rio Tâmisa, num dia frio e com ventos fortes, em homenagem aos 60 anos de reinado de Elizabeth II.

As informações são da Associated Press.